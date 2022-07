Artur Jorge satisfeito com os reforços

José Pedro Gomes Hoje às 00:11 Facebook

Treinador dos minhotos realçou "a qualidade e a fácil integração" de Victor Goméz, Sikou Niakaté e Simon Banza, as caras novas no plantel até ao momento, em declarações aos meios do Braga.

Artur Jorge, novo treinador do Sporting de Braga, fez um balanço "extremamente positivo" da preparação feita pela equipa para nova temporada, e mostrou-se "satisfeito" com a prestação dos três reforços assegurados pela SAD

"Tivemos o cuidado de trazer bons jogadores, com margem de progressão e enorme qualidade, mas também homens com valores, que facilmente se integraram. Foram extremamente bem recebidos. Estou satisfeito não só com o seu rendimento desportivo, mas também com a integração num grupo de trabalho de grande nível", sublinhou o treinador referindo-se aos defesas Victor Goméz e Sikou Niakaté e avançado Simon Banza

Artur Jorge gostou da resposta dada pelos atletas no estágio realizado, este mês, no Algarve, vincando "qualidade o trabalho realizado" mas também a capacidade do grupo em "assimilar as novas ideias".

Sobre o plantel com que tem vindo a trabalhar, o treinador admitiu que ainda será alvo de ajustes, até porque lembrou que "mais de metade é composto por jovens oriundos da formação que estão em contextos de evolução diferentes".

"Alguns já mostraram competência para se afirmarem na equipa principal, e outros vão alternar entre as nossas equipas. Temos um cuidado extremo na valorização da nossa formação, mas sem estarmos presos a isso. Queremos ter jogadores competentes e capazes de darem resposta", revelou o técnico.