Artur Jorge: "Temos de ter a determinação e a coragem para tentar ganhar"

Na conferência de antevisão ao importante jogo com o Benfica (amanhã, ás 20.30 horas), na Luz, Artur Jorge destacou a necessidade de uma equipa bracarense "competitiva" e "competente" para encarar esta partida com as águias.

"O que mais me preocupa é que o nosso lado competitivo esteja em destaque. Tem sido esse o caminho que nos trouxe onde estamos hoje. A competitividade, além da competência, é o que nos permite estar há oito jogos sem perder (sete vitórias e um empate) e é o que quero ver amanhã. Temos de ter a determinação e a coragem para tentar ganhar, como em todos os outros encontros", começou o treinador bracarense.

Artur Jorge considera que "a maior responsabilidade está do lado do Benfica", devido ao investimento efetuado e pede uma equipa "ambiciosa e com capacidade de olhar para o jogo com a determinação de o querer vencer". O técnico desvaloriza a importância do duelo com o Benfica.

"Não considero que seja um jogo mais importante do que os outros porque a caminhada não se faz de um jogo só. Na maioria dos jogos conseguimos cumprir os objetivos traçados e a nossa história é bem maior do que esta partida", lembrou.

Faltam quatro jornadas até ao final da Liga e Artur Jorge quer que a equipa mantenha a toada vencedora para o que falta jogar do campeonato.

"Temos trabalhado para estar a fazer uma reta final de grande nível, tanto em exibições como resultados. Sabemos o caminho e o que temos que fazer. Estamos bem, estamos fortes e vamos procurar manter isso nos últimos quatro jogos".

A fechar, o treinador do Braga lembrou o percurso até este momento e desvalorizou o facto de a equipa ter sofrido as maiores derrotas da temporada em jogos fora, com os chamados "grandes" (4-1 com o F. C. Porto e 5-0 com o Sporting). "O importante é a consistência. Se tivéssemos ganho os jogos com Chaves e Casa Pia, que não são clubes denominados de grandes, estávamos em primeiro lugar, portanto não é o jogar fora que incomoda a equipa".