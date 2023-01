Artur Jorge: "Temos objetivos a longo prazo que guardamos para nós"

Artur Jorge subiu a técnico principal do Sporting de Braga "à procura de vencer alguma coisa". Seis meses depois, não fala no título, mas o discurso é muito ambicioso.

A meio da época, Artur Jorge, no primeiro conteúdo exclusivo à nova plataforma do clube, fez um balanço positivo do que tem feito desde que foi promovido do comando da equipa B à principal dos guerreiros.

"Tem sido extremamente gratificante e um grande orgulho estar onde estou (...). Nesta altura, já com algum tempo de trabalho feito, sentir que está a ser bem feito e fazê-lo de uma forma onde nos sentimos em casa é sempre mais fácil de concretizar e mais prazeroso", afirmou o técnico do Braga.