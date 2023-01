Artur Jorge: "Todos querem parar este Braga"

Treinador do Braga disse que a vitória frente ao Paços de Ferreira, este sábado, foi merecida e esclareceu a ausência de Ricardo Horta.

Sobre o jogo, Artur Jorge considerou que a vitória foi justa. "Esperávamos ter um jogo difícil devido à motivação do adversário. Todos querem parar este SC Braga e preparámos este jogo a pensar dessa forma. A dificuldade confirmou-se. No último momento do jogo acabámos por ganhar, creio que de forma justa, porque procurámos sempre a baliza contrária. A primeira parte não foi totalmente do nosso agrado, talvez até à meia-hora, mas a partir daí corrigimos, tivemos mais caudal ofensivo e oportunidades. Não controlámos muito bem a reação do Paços mas, depois, tivemos coragem e ambição para ir ganhar este jogo", disse.

"Isto é estrelinha de quem trabalha, não mais do que isso. Estamos satisfeitos, mais um adversário superado e carimbamos a melhor primeira volta da história. Este está feito e vamos já pensar no próximo", afirmou, relativamente ao Braga ter conseguido a melhor primeira volta no campeonato da história.

Ricardo Horta esteve ausente do jogo por lesão, como explicou Artur Jorge. "Sentiu um desconforto no último treino e achámos melhor não cometer o risco de o colocar a jogar aqui. Estamos à espera [para saber se estará disponível diante do Sporting]. Não sabemos quando vamos jogar, mas vamos esperar e creio que iremos ter todos os indisponíveis recuperados".