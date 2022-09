Artur Jorge: "Vamos ao Dragão para vencer"

Artur Jorge, treinador do Braga, afirmou nesta quinta-feira, que a equipa minhota tem de ser igual a si própria para garantir um resultado positivo, na partida frente ao F.C. Porto, que se realiza sexta-feira à noite, no Estádio do Dragão. "Vamos seguramente para vencer".

"Teremos pela frente um adversário muito forte, que vai jogar para ganhar. Cabe-nos e compete-nos ser um adversário difícil para eles, sermos iguais a nós próprios e é com essa identidade que queremos encarar este jogo", salientou, em conferência de Imprensa.

O responsável preferiu não falar sobre um eventual favorito à vitória. "Teremos de impor a nossa filosofia e aquilo que conseguimos fazer para sermos mais fortes do que o adversário". Sobre o atual mau momento dos dragões, não se alongou. "Para mim, os momentos das equipas valem muito pouco. Estamos focados no que podemos fazer como coletivo".

A filosofia da equipa permanecerá inalterada. "Não vamos fugir aquilo que é a nossa imagem e temos de ser capazes de defender esta invencibilidade. Vamos ter um Braga determinado com o objetivo final de vencer este adversário".