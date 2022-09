O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado pela UEFA para apitar o jogo entre a Áustria e a Croácia, a contar para a Liga das Nações.

Este embate, que se realiza no domingo (19.45 horas) é referente ao Grupo 1, da Liga A, e o árbitro portuense será acompanhado por Rui Licínio e Paulo Soares, como assistentes, enquanto Gustavo Correia será o quarto árbitro. No VAR estará Tiago Martins, juntamente com Fábio Veríssimo.