Artur Soares Dias apita o Benfica-Sporting

O árbitro portuense foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem para dirigir o dérbi de sexta-feira. Já Manuel Oliveira estará no Portimonense-F. C. Porto.

O Benfica-Sporting, de sexta-feira, vai ter arbitragem de Artur Soares Dias. A escolha foi conhecida esta terça-feira. O videoárbitro será Hugo Miguel.

Artur Soares Dias, do Porto, volta a repetir a presença num clássico, o segundo deste campeonato, depois do Sporting-F. C. Porto (1-1).

O árbitro, de 42 anos, será auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Hugo Miguel exercerá as funções de VAR.

Já o Portimonense-F. C. Porto, também agendado para a próxima sexta-feira, terá arbitragem de Manuel Oliveira.