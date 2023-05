Artur Soares Dias com pulso firme no Real Madrid - Manchester City

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:30 Facebook

Árbitro português dirigiu o jogo das meias-finais, que terminou empatado (1-1) no Bernabéu. Exibiu cartão amarelo a Carlo Ancelotti, por protestos, após o golo dos citizens

Artur Soares Dias, árbitro português nomeado para o encontro desta terça-feira, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Manchester City, que terminou empatado por 1-1, protagonizou um trabalho positivo, mas, ainda assim, foi alvo de contestação por parte de Carlo Ancelotti, treinador italiano que dirige os merengues.

O treinador dos "blancos" começou por pedir um penálti aos 65 minutos, num lance em que Vinícius Jr. cruza, do lado esquerdo, para dentro da área dos citizens, e a bola bate na mão de John Stones, embora ainda fora da área. Por Stones ter o braço encostado ao tronco, o árbitro português decidiu (e bem) ao não assinalar grande penalidade.

Dois minutos depois, o técnico "merengue" voltou a criticar Artur Soares Dias, por acreditar que a bola saiu do campo, segundos antes do golo de Kevin de Bruyne, que salvou a equipa de Manchester da derrota. No início do lance, Bernardo Silva parece dominar a bola já fora do campo, mas a equipa de arbitragem nada assinalou, e o City chegou ao golo do empate, no desenrolar da jogada. O VAR também não interviu na decisão, até porque antes do lance que acaba por originar o golo o Real Madrid ainda conseguiu recuperar a bola.

Devido aos fortes protestos do treinador italiano, insatisfeito com as decisões do juiz, Artur Soares Dias acabou mesmo por exibir o cartão amarelo.