Artur Soares Dias escolhido para o Euro 2020

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que o árbitro Artur Soares Dias, os auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares e o videoárbitro João Pinheiro foram escolhidos pela UEFA para estarem no próximo Campeonato da Europa.

"É com grande satisfação que o Conselho de Arbitragem da FPF assinala a escolha, por parte da UEFA, do árbitro de elite Artur Soares Dias e dos árbitros auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares para a fase final do Euro 2020. O CA congratula-se também com a chamada de João Pinheiro para a função de videoárbitro. Esta nomeação é o resultado do trabalho dos quatro em Portugal e nas competições europeias, mas é também um prémio para todos os árbitros do quadro C1 e para os que diariamente se ocupam do treino e formação de quem dirige jogos ao mais alto nível no nosso país", destacou Fontelas Gomes, presidente do CA.

Na nota publicada no site oficial da FPF, o dirigente assinala ainda que a escolha é "também um sinal de que a qualidade da arbitragem portuguesa é apreciada por quem tem de escolher os melhores da Europa para as suas provas e uma oportunidade de reflexão para todos os agentes desportivos nacionais e demais observadores do futebol".

"Este é o tempo de olhar para a arbitragem portuguesa como ela merece ser olhada: com respeito e confiança pelo trabalho realizado e que está a ser reconhecido pelas entidades internacionais", completa Fontelas Gomes.