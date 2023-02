Artur Soares Dias iguala marca de Lucílio Batista e reage: "Parece fácil"

JN Hoje às 11:37 Facebook

Artur Soares Dias chegou ao 24.º jogo entre "grandes" do futebol português no clássico entre Sporting e F. C. Porto, no último domingo, igualando Lucílio Batista.

Horas depois de ter dirigido o 24.º duelo entre "grandes" em Portugal, igualando a marca do antigo árbitro Lucílio Batista, Artur Soares Dias recorreu às redes sociais para marcar o momento.

"Atingi o bonito número de 24 clássicos/derbys ... Em Portugal só comparável com o Euro árbitro Lucilio Batista que até hoje era o Árbitro com mais clássicos e derbys !!! Os records são para ser batidos... já só espero pelo próximo !! Parece fácil ...", escreveu o árbitro da Associação do Porto, na sua conta no Instagram.

