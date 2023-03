Artur Soares Dias nomeado para o Benfica-Famalicão

JN Hoje às 15:23 Facebook

Artur Soares Dias foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o jogo entre o Benfica e o Famalicão, da 23.ª jornada da Liga.

O duelo entre o Benfica e o Famalicão, do próxima sexta-feira (20.15 horas), a contar para a 23.ª jornada da Liga, terá como árbitro Artur Soares Dias, com Vasco Santos a assumir o papel de videoárbitro (VAR).

Antes, às 19 horas, Boavista e Arouca dão o pontapé de saída na ronda, no Estádio do Bessa. Luís Godinho será o homem do apito e contará com Vítor Ferreira no VAR.

No sábado, o Sporting visita o terreno do Portimonense (18 horas) e o F. C. Porto joga, em Trás-os-Montes, com o Desportivo de Chaves (20.30 horas).