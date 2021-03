Artur Soares Dias vai apitar o F. C. Porto - Braga

Hoje às 22:09 Facebook

Já é conhecida a equipa de arbitragem que vai dirigir o jogo entre o F. C. Porto e o Braga, no Estádio do Dragão, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Artur Soares Dias, que foi o VAR no último duelo entre os dragões e o Sporting, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o jogo agendado para quarta-feira, às 20.15 horas. Rui Licínio e Bruno Rodrigues vão ser os assistentes, com Rui Costa como quarto árbitro.

Já João Pinheiro, que arbitrou o clássico de sábado no Dragão, vai estar na Cidade do Futebol, acompanhado por Tiago Costa.

Na primeira mão, o Braga e o F. C. Porto empataram (1-1) na Pedreira, num jogo marcado pela grave lesão de David Carmo. Sérgio Oliveira e Fransérgio marcaram os golos.

Confira a equipa de arbitragem:

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Bruno Rodrigues

4.º árbitro: Rui Costa

VAR: João Pinheiro

AVAR: Tiago Costa