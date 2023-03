As bombas dos craques à chegada ao estágio da seleção nacional

JN Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Parada de estrelas no arranque dos trabalhos da seleção nacional, que prepara os jogos com o Liechtenstein e o Luxemburgo, no arranque da fase de qualificação para o Europeu de 2024.

Os craques da seleção portuguesa vão chegando à Cidade do Futebol, em Oeiras, para integrarem os trabalhos às ordens do selecionador nacional, Roberto Martínez.

No arranque da qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, Portugal defronta o Liechtenstein, na quinta-feira, e o Luxemburgo, no domingo, para o Grupo J.