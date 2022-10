As cinco referências que moldaram Diogo Costa

O guarda-redes do F. C. Porto Diogo Costa é o protagonista da revista de um dos patrocinadores dos dragões, que é publicada esta terça-feira, e revelou quais foram os exemplos que seguiu antes de se afirmar como número 1 da equipa de Sérgio Conceição.

"Confesso que via muito o Iker Casillas, na altura também gostava de ver o Buffon e, depois, o Neuer. Foram os guarda-redes com quem tentei aprender coisas", afirmou, à Betano, o internacional português, que não esqueceu dois dos principais nomes das balizas do F. C. Porto das últimas décadas, além, claro, do já referido internacional espanhol.

"Surgiu também Helton, também vi muitos vídeos do Vítor Baía. Tirando um pouco dali e um pouco acolá tentei fazer um só", acrescentou Diogo Costa que, recorde-se, foi muito elogiado por Iker Casillas nas redes sociais, depois da exibição que assinou frente ao Bayer Leverkusen, duelo em que defendeu uma grande penalidade.