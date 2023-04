As contas da Liga Revelação: saiba quem pode ser campeão

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estoril está na linha da frente para chegar ao tricampeonato e vencer a quarta edição da Liga Revelação, mas Estrela da Amadora e Famalicão ainda sonham com o título.

Estoril, Famalicão e Estrela da Amadora partem para a 10.ª e última jornada da fase de apuramento do campeão, que se joga esta terça-feira, 25 de abril, com a esperança de vencerem a competição.

A equipa da Linha de Cascais, atual bicampeã, ocupa o primeiro lugar, com 17 pontos, e está muito perto de chegar ao terceiro título em quatro edições da Liga Revelação. É a única que não depende de terceiros, chegando-lhe um triunfo ou um empate com o Famalicão para conquistar o "tri". Caso perca com os famalicenses, os estorilistas terão de torcer para que o Estrela da Amadora não ganhe em Braga, uma vez que, em caso de igualdade pontual, o critério de desempate entre as três equipas é favorável aos amadorenses, que somarão 9 pontos, contra 6 dos famalicenses e apenas três dos canarinhos.

PUB

O Famalicão só chegará ao título num eventual confronto direto apenas com o Estoril - para isso precisa de um empate no Braga-Estrela da Amadora - e desde que ganhe à equipa da Linha de Cascais por dois golos de diferença.

O Braga também pode acabar com 17 pontos, mas está afastado do título numa corrida a três, que seria favorável ao Estoril, uma vez que ganhou os dois jogos aos bracarenses e um aos famalicenses.

Vizela (8 pontos) e Benfica (7), arredados das contas para o título, têm, tal como o Estrela Amadora com o Braga, e o Famalicão com o Estoril, encontro marcado para as 15 horas de terça-feira, mas, neste caso, o que estará em disputa é sabe quem foge ao último lugar da fase de apuramento do campeão.