As contas das equipas portuguesas na Europa

Com o início de mais uma jornada europeia esta semana, surge o período das decisões. Restam duas jornadas para as equipas carimbarem o passaporte para a próxima fase da Liga dos Campeões e Liga Europa, podendo ser preciso recorrer à calculadora para perceber quem vai e quem fica pelo caminho. Conheça a situação dos clubes portugueses.

Começando pelo Benfica, o único representante português na Liga dos Campeões, a situação não está favorável. As águias procuram defender a sua história na Liga dos Campeões e responder com uma vitória em Leipzig, depois da derrota em Lyon.

O Benfica tem o objetivo de se consolidar e tornar-se numa potência europeia, como Luís Filipe Vieira enunciou. Esteve perto de conquistar duas Liga Europa em 2013 e 2014, nas finais derrotadas contra o Chelsea e Sevilha. Apesar do dinheiro da participação na Liga dos Campeões e da venda de jogadores entrar nos cofres da Luz, o registo do Benfica nas últimas épocas não tem sido famoso. Num total de 40 jogos, são 14 vitórias, seis empates e 20 derrotas, além dos 66 golos sofridos para 47 marcados. Positivamente, fica a campanha em que chegaram aos quartos-de-final e causaram dificuldades ao Bayern de Munique.

O Benfica necessita obrigatoriamente de uma vitória em casa do Leipzig para se manter na corrida para os oitavos, ainda que esteja dependente de outros resultados. A maior dificuldade é a vitória nesta 5.ª jornada, visto que os encarnados perderam em todas as deslocações à Alemanha (11 vezes). Além disso, o Leipzig encontra-se num bom momento, em 2.º lugar do campeonato alemão, em igualdade pontual com o Bayern de Munique e a um ponto do 1.º classificado, Borussia Mönchengladbach.

A equipa orientada por Bruno Lage conta apenas com uma vitória nesta edição da Liga dos Campeões Foto: Global Imagens/Pedro Rocha

Um empate é insuficiente, porque mesmo que os resultados do Lyon e do Zenit fossem favoráveis ao Benfica, ficariam em igualdade pontual e as águias com desvantagem no confronto direto.

O conjunto de Bruno Lage terá de lutar pelos três pontos na Red Bull Arena, para continuar na prova, e mesmo que não o consiga, pode ser fundamental para ficar em 3.º lugar, que dá o acesso à Liga Europa.

O F. C. Porto não tem a vida facilitada, masdepende apenas de si mesmo para se manter na Liga Europa. Os dragões passam aos 16 avos-de-final da competição se vencerem os dois jogos restantes frente ao Young Boys (fora) e ao Feyenoord (casa). Isto porque terminariam com dez pontos e ficariam à frente do Feyenoord, que de momento está em igualdade pontual com o F. C. Porto. Além disso, mesmo que terminassem com os mesmos pontos que o Young Boys (atualmente com sete), teriam vantagem no confronto direto.

Os dragões venceram apenas um jogo em quatro, contra o Young Boys, no Estádio do Dragão Foto: Global Imagens/Pedro Correia

É pouco comum para o F. C. Porto falhar no apuramento, tendo em conta que é a equipa portuguesa com mais pontos no ranking da UEFA. Os portistas nos últimos cinco anos foram arrumados nos quartos-de-final da Liga dos Campeões por duas vezes e nos oitavos-de-final por outras duas. É uma equipa constante na prova, onde marca presença com frequência. A última vez que disputou a Liga Europa a partir da fase de grupos foi em 2010/2011.

O Sporting Clube de Portugal disputa novamente a Liga Europa e está a realizar uma campanha interessante. Em quatro jogos, somou nove pontos e está bem encaminhado para a qualificação aos 16-avos. Se o Sporting vencer o PSV, na quinta-feira, tem o apuramento confirmado. Se não ganhar pode de um momento para o outro complicar as contas do grupo, isto porque em caso de derrota contra os holandeses, estes passam para a frente com dez pontos e o LASK Linz, vencendo o Rosenborg, ficaria igualmente com dez. O Sporting ver-se-ia obrigado a vencer os austríacos na última jornada. Mesmo que o encontro com os holandeses do PSV termine empatado, as contas ficariam decididas na próxima jornada devido à proximidade de pontos.

O Sporting apenas perdeu pontos na derrota em casa do PSV Foto: Global Imagens/Filipe Amorim

O Sporting Clube de Braga está a fazer uma bela campanha num grupo com Wolves, Besiktas e Slovan Bratislava. Os bracarenses estão isolados no primeiro lugar do grupo com dez pontos, mais um que o conjunto de Nuno Espírito Santo. O Braga precisa apenas de um ponto nos dois jogos para carimbar o apuramento. Em caso de vitória no estádio AXA contra o Wolverhampton na quinta-feira, o conjunto de Ricardo Sá Pinto confirma o 1.º lugar do grupo, ainda com um jogo para disputar.

O único jogo em que os bracarenses não venceram foi no empate frente ao Slovan Bratislava Foto: Global Imagens/Gonçalo Delgado

Nos últimos quatro anos, o Braga alcançou por uma vez os quartos-de-final da Liga Europa.

O Vitória de Guimarães não teve tarefa fácil até ao momento, naquela que é a terceira presença numa fase de grupos da Liga Europa. Os vimaranenses conseguiram apenas um ponto nos quatro jogos disputados contra Arsenal, Frankfurt e Standard Liège. Um ponto que sabe a pouco como referiu o técnico Ivo Vieira, devido à qualidade exibicional do V. Guimarães contra o Arsenal, em ambos os jogos. Restam agora duas partidas, que os vitorianos precisam de ganhar, ficando ainda dependentes de resultados negativos do Frankfurt e do Standard Liège para conseguir o apuramento. Se o percurso terminar por aqui, o Vitória de Guimarães sai de cabeça levantada depois das partidas no D. Afonso Henriques e principalmente no Emirates Stadium.