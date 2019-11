As contas do Benfica para alcançar um lugar na Liga Europa

Hoje às 23:34 Facebook

Afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica ainda aspira ao terceiro lugar no grupo G, que a concretizar-se o "desviará" para a Liga Europa.

Para garantir um lugar na Liga Europa, o Benfica terá de, a 10 de dezembro, vencer na receção aos russos do Zenit na última jornada, sendo que um resultado de 2-0 apura sempre a equipa encarnada, bem como qualquer outro resultado com vantagem de três golos. As águias também podem seguir em frente vencendo o Zenit por qualquer diferença de golos, mas, neste caso, precisam sempre que o Leipzig vença em casa dos franceses do Lyon na derradeira jornada.

Na Alemanha, o Benfica teve nas mãos a esperança do apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões, contudo a vantagem de 2-0 em Leipzig esfumou-se nos minutos finais, com um 2-2 que o afasta da prova.

Pizzi, aos 20 minutos, e Vinicius, isolado, aos 59, deram liderança de dois golos, contudo, Forsberg, de penálti, aos 90, reduziu e o mesmo médio sueco, aos 90+6, sozinho e de cabeça, igualou e fez ruir as esperanças das águias, que minutos antes pareciam ter o encontro controlado.

Obrigado a ganhar na Alemanha, onde somava por derrotas todos os 11 desafios disputados na Champions, os encarnados até fizeram história, amarga, com o primeiro ponto em solo germânico.

O Leipzig, que tinha vencido 2-1 na Luz, lidera o grupo G com 10 pontos e já está apurado, enquanto Zenit e Lyon repartem o segundo lugar com sete pontos, enquanto o Benfica, que recebe os russos na derradeira jornada, tem somente quatro.

Outros encontros

Liverpool e Nápoles protagonizaram um dos duelos mais intensos da ronda, empatando 1-1 em Inglaterra, com golo de Meertens para os italianos aos 21 e de Lovren para os ingleses aos 65, enquanto o Salzburgo ganhou por 4-1 em casa do Genk e, inesperadamente, mantém a esperança na qualificação.

O campeão da Europa comanda com 10 pontos, mais um do que o Nápoles e três do que o Salzburgo, que recebe o Liverpool na ronda decisiva, enquanto o Genk tem apenas um.

O Barcelona já está nos 'oitavos' depois de se impor ao Borussia Dortmund por 3-1, resultado com que o Inter se impôs em casa do Slavia de Praga, na 'poule' F.

Os espanhóis somam 11 pontos, italianos e alemães com sete, enquanto os checos se ficam pelos dois.

O Valência esteve a perder em casa 2-0 com o Chelsea, mas recuperou para 2-2: ainda assim, na ronda final do grupo H, visita o líder Ajax (venceu 2-0 em Lille), que tem 10 pontos, enquanto os dois opositores do embate em Espanha têm oito. Os gauleses se ficam por um.