As contas do título e dos milhões da Champions até ao fim da Liga

Rui Almeida Santos Hoje às 11:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Quem se sagrará campeão da Liga? E quem fica com as vagas para a próxima edição da Liga dos Campeões? A reta final do campeonato promete emoções fortes.

A temporada entra na fase das decisões e os clubes puxam das calculadoras para anteverem cenários, que têm implicações muito para lá do último fim de semana de maio, para quando está agendada a derradeira jornada da Liga.

Para lá da corrida pelo título, para a qual o Benfica parte com uma vantagem confortável nas últimas nove jornadas, falta ainda definir quem ocupará as vagas que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. São muitos milhões de euros que estão em causa e que obrigam a contas um tanto ou quanto complexas.