As contas finais da Liga e do Campeonato de Portugal

Final das competições profissionais aproxima-se, e, entre lutas pelo título, promoção ou permanência, ainda há muita coisa em jogo.

A fase de decisões nas ligas profissionais do futebol português está a chegar ao fim, e, se algumas equipas já atingiram, ou falharam, os objetivos para a campanha atual, outras continuam a lutar pelas metas definidas no início da temporada.

No principal escalão do futebol nacional, F. C. Porto e Benfica continuam na corrida pelo título, com uma distância de quatro pontos a separar as águias, em primeiro lugar, e os dragões, no segundo posto, a duas jornadas do fim do campeonato. O Benfica já garantiu matematicamente a qualificação para a Liga dos Campeões, uma vez que tem, na pior das hipóteses, o segundo lugar assegurado, de acesso direto à fase de grupos da liga milionária, e apenas precisa de uma vitória frente ao Sporting, na 33.ª jornada, para se sagrar campeão. Já o F. C. Porto precisa de vencer os dois últimos jogos e esperar que os encarnados somem uma derrota e um empate, ou duas derrotas, nos dois encontros que faltam, para sonhar com o título. Caso as águias empatem as duas partidas restantes, e o F. C. Porto vença os jogos que tem pela frente, as duas equipas ficam em igualdade pontual, e, pelos critérios de desempate, os encarnados têm vantagem no diferencial de golos (+59 contra +46 dos dragões), uma vez que, no principal critério, de confronto direto, estão empatados - o Benfica venceu no Estádio do Dragão, na primeira volta, por 1-0, e o F.C. Porto foi o vencedor do encontro da segunda volta, por 2-1, no Estádio da Luz.