As conversas de Sérgio Conceição com Pepê e o objetivo da Taça de Portugal

Extremo do F. C. Porto destacou a rápida adaptação ao futebol europeu.

Pepê chegou esta temporada ao F. C. Porto e a importância para a ideia de Sérgio Conceição tem vindo a aumentar. Em declarações reproduzidas pela assessoria de imprensa do brasileiro, o extremo mostrou-se grato pela confiança do treinador.

"O mister [Sérgio Conceição] conversa muito comigo e fico satisfeito pela confiança dele em mim. Estou a aprender muito no futebol europeu e quero continuar a desenvolver-me", disse Pepê.

A vitória frente ao Sporting, que garantiu a presença dos dragões na final da Taça de Portugal, foi um momento que deixou Pepê "muito feliz". "Fiquei muito feliz, ainda por cima por ser a primeira temporada na Europa. Demos mais um passo rumo ao nosso objetivo, que é conquistar a Taça de Portugal", referiu.