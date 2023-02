As craques do futebol feminino que são doutoras fora dos relvados

Rui Almeida Santos Hoje às 11:44 Facebook

A seleção portuguesa feminina garantiu o inédito apuramento para o Mundial, que se disputa em julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, numa equipa forjada de talento e recheada por jogadoras que levaram os estudos até ao fim e têm licenciaturas.

No próximo verão, grande parte do país vai andar com os sonos trocados para acompanhar um momento histórico do futebol feminino nacional. Portugal está pela primeira vez na fase final de um Mundial, depois de ter derrotado os Camarões, por 2-1, no play-off intercontinental, disputado na Nova Zelândia, país que receberá a prova, juntamente com a Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.

O golo que valeu o bilhete dourado à equipa das quinas foi apontado por Carole Costa, que além de ter feito carreira no futebol, em Portugal e na Alemanha, não descurou os estudos, tendo completado uma licenciatura em Educação Física e Desporto. A jogadora do Benfica não é caso único na seleção, havendo até internacionais com mestrados concluídos. A tardia emancipação do futebol feminino em Portugal e os baixos salários que ainda proporciona a quem escolhe calçar as chuteiras para correr atrás de uma bola são explicações viáveis para este fenómeno, mas não definitivas.