Já são conhecidas as datas dos jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O F. C. Porto vai defrontar a Juventus no Estádio do Dragão a 18 de fevereiro. A segunda mão em Turim está marcada para 9 de março.

Primeira mão

Terça-feira, 17 fevereiro:

- Leipzig - Liverpool

- Barcelona - Paris Saint-Germain

Quarta-feira, 18 de fevereiro:

- F. C. Porto - Juventus

- Sevilha - Borussia Dortmund

Terça-feira, 23 de fevereiro:

- Lazio - Bayern Munique

- Atlético de Madrid - Chelsea

Quarta-feira, 24 de fevereiro:

- Borussia Moenchengladbach - Manchester City

- Atalanta - Real Madrid

-Segunda mão:

Terça-feira, 9 de março:

- Juventus - F. C. Porto

- Borussia Dortmund - Sevilha

Quarta-feira, 10 de março:

- Liverpool - Leipzig

- Paris Saint-Germain - Barcelona

Terça-feira, 16 de março:

- Manchester City - Borussia Moenchengladbach

- Real Madrid - Atalanta

Quarta-feira, 17 de março:

- Bayern Mounique - Lazio

- Chelsea - Atlético de Madrid