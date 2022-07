As duas "rejeições" a Cristiano Ronaldo e Rúben Vinagre no Everton

Rúben Vinagre está prestes a ser oficializado pelo Everton e o Fenerbahçe de Jorge Jesus perdeu um central. Em Inglaterra, o nome de Cristiano Ronaldo continua na ordem do dia e Bayern Munique e casas do Atlético de Madrid descartaram a contratação do português.

Sporting: ​​​​​​​Rúben Vinagre já está em Inglaterra e está prestes a ser oficializado como reforço do Everton por empréstimo do clube de Alvalade. O lateral-esquerdo de 23 anos, que regressa, assim, à Premier League depois de já ter representado o Wolverhampton, já se despediu dos adeptos com uma mensagem nas redes sociais - "Obrigado, a melhor das sortes para esta época" e o clube inglês fica com uma opção de compra de 21 milhões de euros.

Estoril: O clube canarinho anunciou a contratação do extremo português Tiago Gouveia, que chega do Benfica a título de empréstimo até final da época. O futebolista de 21 anos reforça as alas do ataque do Estoril, nas quais apenas Arthur Gomes transitou do anterior plantel, e na época passada participou em 28 jogos, distribuídos por três diferentes equipas do Benfica: um jogo pelos sub-23, 25 pelo Benfica B e dois pela equipa principal. Marcou ainda 10 golos pela equipa B benfiquista na II Liga.

Casa Pia: O avançado brasileiro Rafael Martins foi confirmado como novo reforço do clube promovido à Liga, depois de terminar o vínculo contratual que o ligava ao Moreirense, despromovido à II Liga. Com 15 golos em 59 partidas efetuadas nas últimas duas temporadas pelo emblema de Moreira de Cónegos - no qual já tinha estado em 2015/16, cedido pelos espanhóis do Levante, com 20 tentos em 31 jogos -, o dianteiro é o oitavo reforço dos lisboetas. Rafael Martins, de 33 anos, conta também com passagens, no futebol português, por Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, para além de experiências nos chineses do Zhejiang e nos espanhóis do Levante e do Saragoça, nos quais apenas jogou pela equipa B. Já no Brasil, Rafael Martins formou-se no Internacional e no Grêmio, no qual se estreou como sénior, passando também por Grêmio Barueri, ABC e Osasco Audax.

Bétis: Segundo Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, William Carvalho é a prioridade máxima do Nottingham Forest para o centro do terreno. O jogador, de 30 anos, vai jogar a quinta época ao serviço do Bétis, que já terá recusado uma proposta do Fenerbahçe de Jorge Jesus.

Fenerbahçe: Jorge Jesus "perdeu" mais um jogador. O central internacional sul-coreano Kim Min-jae é reforço dos italianos do Nápoles, com o futebolista a desfalcar o Fenerbahçe. A duração do contrato com o defesa e o montante da transferência não foram revelados, mas a imprensa indica que o Nápoles pagará cerca de 20 milhões de euros ao Fenerbahçe, clube em que Min-jae jogou uma época, proveniente do Beijing Guoan. Com a contratação do sul-coreano, o Nápoles pretende colmatar a saída do internacional senegalês Kalidou Koulibaly, que assinou pelo Chelsea.

Manchester United: Cristiano Ronaldo continua na ordem do dia e, depois de o jornal "Mirror" ter garantido que o plano dos "red devils" para manter o português no plantel falhou, houve duas "rejeições" pelo craque português. Oliver Kahn, antigo guarda-redes e agora diretor geral do Bayern Munique, afirmou, em declarações ao "Bild", que o clube alemão analisou a situação internamente mas que Ronaldo "não se encaixa na filiosofia atual do Bayern" e, em Espanha, também houve reações. A União Internacional de Casas do Atlético Madrid, um dos destinos apontados ao jogador, lançou um comunicado no qual afirmou que o internacional português "representa a antítese dos valores que constituem a marca" dos colchoneros. "Dada a possibilidade da contratação de Cristiano Ronaldo ser algo mais do que um simples boato sem qualquer fundamento, manifestamos o nosso absoluto repúdio relativamente a uma hipotética incorporação do jogador no nosso clube, como já tínhamos declarado publicamente no dia 19 de julho. Mesmo partindo do princípio, apesar de não ser provável, que um jogador em franca decadência como Cristiano Ronaldo nos pudesse garantir um título, não aceitaríamos a sua contratação. O sentimento de pertença ao Atlético Madrid não é algo que esteja ao seu alcance, e jamais poderia alcançar reconhecimento no nosso clube. Por estes motivos, pedimos ao clube que rejeite a sua possível contratação, se é que em algum momento a tenham planeado", pode ler-se.