As estrelas que deram mais brilho à época em Portugal

Ao longo da época vários jogadores evidenciaram-se e contribuíram para os melhores resultados dos respetivos clubes, com golos ou assistências.

"O jogo é dos jogadores". A frase é dita, repetida, recuperada e relembrada vezes sem conta, principalmente por alguns dos melhores treinadores do Mundo, sendo que, às vezes, também se perde no meio de tanta atenção tática e estratégica, e num futebol cada vez mais complexo, estudado, analisado e, até certo ponto, previsível por isso mesmo. É verdade que são os jogadores que jogam, mas, na maioria das vezes, o que eles jogam depende dos contextos em que estão inseridos. Há uns que são favoráveis, outros nem tanto. E depois há aqueles jogadores que se sobrepõem ao coletivo, como Darwin mostrou ao serviço do Benfica.

A Liga 2021/22 coroou o F. C. Porto campeão, mas também teve um Gil Vicente a surpreender tudo e todos, um Braga capaz de ganhar aos três grandes e um Sporting que lutou pelo título quase até à última. E todas elas tiveram futebolistas que sobressaíram, seja como expoentes máximos de dinâmicas coletivas, seja a aparecerem em momentos decisivos e a resolver jogos individualmente. Se são as grandes equipas que fazem os grandes jogadores ou se são os grandes jogadores que fazem as grandes equipas é outra questão sem uma resposta objetiva. Talvez ela esteja algures no meio dessas duas teorias.