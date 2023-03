As exigências de Rafael Leão para ficar no AC Milan

A renovação de Rafael Leão pelo AC Milan continua a dar que falar e, segundo a Gazzetta dello Sport, já são conhecidas as exigências do internacional português para permanecer em Milão.

A publicação italiana afirma que Leão pretende um substancial aumento salarial e já terá informado os diretores do emblema translpino, Paolo Maldini e Frederic Massara, que pretende ganhar 7,5 milhões de euros por temporada, mais dois milhões de prémio de assinatura. Nesta altura o extremo aufere cerca de 1,8 milhões de euros por época.

Maldini e Massara já estarão em negociações com a família de Rafael Leão - e não com Jorge Mendes, empresário do jogador - para renovar o contrato que termina em 2024.

A descida da cláusula de rescisão, atualmente cifrada no 150 milhões de euros, também é uma das exigências de Rafael Leão. Em janeiro, os representantes do jogador, de 23 anos, estariam a tentar que o valor descesse para os 80 milhões de euros.

O extremo tem sido muito cobiçado por vários clubes de topo europeu, como Chelsea ou Manchester City e portanto a renovação de contrato é uma das prioridades dos responsáveis do AC Milan.

Recorde-se que Rafael Leão foi eleito como jogador do ano da Serie A, em 2021/22, e embora esta época não esteja ao mesmo nível, já leva nove golos, em 33 jogos disputados pelo emblema italiano.