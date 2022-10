As genialidades de Ronaldo continuam fora do relvado

Em poucos meses, o ex-jogador festejou as promoções do Valladolid e do Cruzeiro, clubes dos quais é proprietário.

É possível que tudo o que culminou com o regresso do Cruzeiro à elite do futebol brasileiro, a 22 de setembro, tenha origem entre o final da década de 1980 e o início da seguinte. Nessa altura, Ronaldo Nazário de Lima só tinha olhos para o Flamengo, mas o facto de não ter como suportar as viagens de autocarro que o levariam aos treinos do emblema carioca mudou-lhe os planos.

Acabou por aceitar fazer parte do modesto São Cristóvão, de onde sairia para o Cruzeiro, o clube que o catapultou para o olimpo do futebol. Quase 30 anos depois, veio a paga: num dos períodos mais negros da história da "raposa", Ronaldo estendeu-lhe a mão, o braço, tudo o que tem, e confirmou que também é um fenómeno como dirigente e proprietário.