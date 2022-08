"As glórias nunca morrem". A homenagem dos sub-19 a Fernando Chalana

A equipa de sub-19 do Benfica prestou, esta quarta-feira, uma homenagem a Fernando Chalana, antigo jogador do Benfica que morreu esta madrugada.

Antes do pontapé de saída do jogo diante do Nacional, os encarnados entraram em campo com a camisola dez com o nome do ex-jogador e, no balneário, o treinador Luís Tralhão fez um discurso aos jogadores: "As glórias nunca morrem", afirmou.

Veja o momento:

O antigo futebolista Fernando Chalana morreu, esta quarta-feira, aos 63 anos, informou o Benfica, clube no qual o avançado fez grande parte da carreira. Sofria de uma doença degenerativa.

Com início da formação no Barreirense, Chalana, 27 vezes internacional por Portugal, chegou ao Benfica em 1974/75, ainda com idade de júnior e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às águias, terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).