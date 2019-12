As imagens de Cristiano Ronaldo e João Félix com os Globe Soccer Awards

Ontem às 21:39 Facebook

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix tiveram uma noite de sonho no Dubai ao serem galardoados com Globe Soccer Awards para melhor jogador do ano e jogador revelação do ano.

Finda a cerimónia, os jogadores partilharam o prémio com o empresário Jorge Mendes e com os familiares. João Félix tinha os pais, o irmão e a namorada no local onde decorreu a entrega das estatuetas e pôde festejar logo com eles a conquista. O jogador do Atlético de Madrid partilhou, depois, nas redes sociais para os fãs algumas imagens da gala.

Cristiano Ronaldo fez-se acompanhar na gala pela namorada Georgina Rodríguez e o filho mais velho, Cristiano Júnior (os gémeos Eva e Mateo e Alana ficaram no hotel), pelo que só no avião rumo a Turim, Itália, é que conseguiu juntar a prol para a foto da praxe com o prémio.

CR7 partilhou a imagem com a legenda: "Honrado por receber uma vez mais o prémio @globesoccer! É um momento muito emocional para mim partilhar este prémio com a minha família. Agradecido por toda a hospitalidade, até breve Dubai".