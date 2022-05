As lágrimas, o sorriso e o banho dos jogadores: a noite de sonho de Mourinho

Após a conquista da Liga Conferência, que marcou o regresso de José Mourinho à conquista de títulos, o treinador português riu, chorou, levou o banho da praxe dos jogadores e foi recebido por milhares na capital italiana.

A Roma de José Mourinho venceu (1-0) o Feyenoord em Tirana (Albânia) e conquistou a Liga Conferência, chegando aos 26 títulos da carreira. Depois do apito final, o treinador português não escondeu o sorriso nem as lágrimas, ou este não fosse um título "especial", logo no ano de estreia do comando técnico da Roma, onde também estão os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira.

"Há clubes que são feitos para ganhar, e quando se ganha é uma consequência quase natural dos percursos, da história, dos investimentos. Há outros clubes em que é mais complicado, mais difícil, em que ganhar tem um sabor especial. Desde que cheguei a Roma que senti uns adeptos incríveis, mas sem alegria, para quem ganhar um jogo à Lazio era a alegria de uma época, para quem um bom jogo com os grandes italianos era fazer a época", afirmou.

Já em conferência de imprensa, o treinador português bem quis continuar a reagir ao triunfo - "Sinto muito mais esta vitória pela Roma do que por mim próprio. Ganhei as competições europeias todas, ganhei títulos europeus em três décadas distintas. Mostra o quão velho sou. Fiz muita gente feliz", afirmou ainda - mas não conseguiu prosseguir: os jogadores entraram na sala e deram o banho da praxe ao treinador português.

Terminadas as declarações, era tempo de festa. No balneário, o "special one" saltou e cantou com os jogadores e, à chegada a Roma, tinha milhares de adeptos à espera. Na imprensa internacional, o triunfo de "Mou" também teve eco. Se o jornal "Bild" considera o português "único" ("The Only One"), a BBC diz que "futebol é ganhar e Mourinho ganha".