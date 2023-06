As paixões de Castro e a mensagem de fé

Médio do Sporting de Braga diz que adora estar nos guerreiros do Minho e fala sem tabus do filho Miguel, que é autista.

Na semana em que renovou por um ano, André Castro deu uma entrevista intimista ao "Perfil Guerreiro", programa da Next, o canal do clube minhoto.

O médio, de 35 anos, admitiu sentir-se bem na pedreira, onde chegou em 2020: "Não digo isto para ficar bem: sou completamente apaixonado pelo Braga".

Castro frisou ter "muitas ligações" ao F. C. Porto, clube onde jogou grande parte da carreira, mas diz que agora a paixão é outra: "Já trazia o guerreiro dentro de mim. Sinto que estou aqui há imensos anos", realçou.

Na entrevista, passou em revista a carreira e contou com depoimentos de familiares, antigos e atuais companheiros. Agradeceu o "apoio espetacular" dos pais, elogiou a mulher Joana, "o pilar da família" e assumiu a importância de estar o mais possível com o filho Miguel, que tem necessidades especiais. "É um menino lindo, que me ensina todos os dias. Pensamos que vai ser jogador de futebol, eu só preciso que o meu filho diga pai ou mãe".

Castro falou sem tabus do autismo, deixando uma mensagem de esperança aos pais: "Não desistam dos vossos filhos. Vai valer a pena".

Recuando a 2020, quando assinou pelo Braga, revelou que Rui Fonte, então no clube, influiu na mudança: "Comentei que queria voltar a Portugal. Ele disse que falava já com o Salvador [presidente] e pelos vistos falou mesmo..."