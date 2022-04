Cantera dos encarnados está recheada de talento para potenciar na equipa principal nos próximos anos.

O Benfica conquistou esta tarde a Youth League, a Liga jovem da UEFA, com uma vitória por 6-0 frente ao Salzburgo. A geração encarnada, que subiu ao topo da Europa no escalão sub-19, conta com vários talentos que podem marcar as águias nos próximos anos e tornarem-se referências.

André Gomes, guarda-redes, 17 anos