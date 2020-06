"As pessoas do Norte têm demonstrado grande respeito", diz Sérgio Conceição

Nuno Amaral Hoje às 15:44 Facebook

Treinador do F. C. Porto pronunciou-se sobre a realização do jogo com o Boavista na véspera de S. João.

Depois de um mau resultado com o Aves, que deixou o F. C. Porto empatado com o Benfica no topo da classificação do campeonato, mas com vantagem no confronto direto, segue-se o dérbi portuense na ementa dos dragões e Sérgio Conceição diz que não há margem para perder mais pontos.

"O Boavista vem de duas vitórias, tem uma das melhores defesas, mas se queremos ser campeões temos de contornar as dificuldades e ganhar o jogo", afirmou o técnico portista, esta segunda-feira, após o treino realizado no Olival. "Se é fundamental não nos deixarmos ultrapassar pelo Benfica? Não tenho a menor dúvida. Caminhamos para o final do campeonato e não há tempo para recuperar pontos perdidos, se os perdermos. A intenção é que possamos depender só de nós e ganhar os nossos jogos".

Fizemos 70 remates à baliza nestes três jogos, criámos inúmeras oportunidades e só faltou fazer os golos

Questionado sobre a falta de eficácia da equipa, que marcou apenas dois golos nas três partidas realizadas após a retoma da competição, Conceição respondeu: "Fizemos 70 remates à baliza nestes três jogos, criámos inúmeras oportunidades e só faltou fazer os golos. Cabe-nos criar ainda mais oportunidades. A eficácia defensiva e ofensiva são importantes no futebol".