As primeiras imagens de Luís Diaz com o símbolo do Liverpool ao peito

Já surgiram imagens de Luís Díaz, vestido com uma camisola do Liverpool, a assinar alguns papéis necessários para a transferência.

O jornalista Pipe Sierra publicou no Twitter uma imagem de Luis Díaz vestido com a camisola do Liverpool.

Já o jornalista Fabrizio Romano publicou uma fotografia do internacional colombiano a assinar papelada.

Recorde-se que o clube inglês enviou uma equipa médica à América do Sul, onde Luis Díaz se encontra ao serviço da Colômbia, para realizar exames a fim de fechar a contratação. O colombiano deverá render cerca de 45 milhões de euros aos cofres do dragão, com mais 15 milhões em objetivos.

O jogador é um dos jogadores mais influentes no F. C. Porto esta temporada. Até ao momento, marcou 16 golos, 14 no campeonato e dois na Liga dos Campeões.