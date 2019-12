As razões para a quebra de rendimento do Manchester City

João Pedro Rocha Hoje às 18:33 Facebook

O Manchester City de Pep Guardiola e dos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo está nitidamente inferior em relação às últimas épocas. A conquista do título inglês é cada vez mais complicada pela diferença pontual para o líder invicto, Liverpool.

O Manchester City tem habituado os seus adeptos a épocas espantosas, com um futebol atrativo e dominante. A principal razão para os feitos conquistados pelos citizens é o técnico Pep Guardiola. Chegou a Manchester em 2016 e realiza a quarta época no comando da equipa. A primeira serviu para conhecer o campeonato e incutir as ideias ao plantel, o que resultou no 3º lugar da tabela classificativa, marcada por um arranque forte.

Guardiola foi campeão nas duas épocas seguintes, em 2017/2018 e 2018/2019. É difícil escolher a mais surpreendente, no entanto, foi na primeira que quebrou uma série de recordes da história do campeonato. O Manchester City acumulou o máximo de pontos conquistados numa edição da Premier League (100), foi o campeão mais antecipado de sempre, a cinco jornadas do fim, igualando os rivais de Manchester de 2001/2002 e conquistou também o maior número de vitória numa temporada (32), que viria a igualar o mesmo feito na época seguinte. Além disso, bateu também o recorde de golos marcados (106), a diferença de marcados para sofridos (79), a série de vitórias seguidas (18) e a maior diferença pontual para o segundo classificado (19). Foi, de facto, uma época esplêndida a todos os níveis.

O Manchester City venceu quatro títulos da Premier League na última década Foto: REUTERS/John Sibley

Na temporada seguinte (2018/2019), os citizens apanharam um gigante Liverpool pela frente e a seca de títulos dos reds esteve perto de terminar, quando estiveram com mais sete pontos na liderança do campeonato. Não conseguiram segurar essa vantagem e o Manchester City acabou por ser campeão, com 98 pontos, mais um que o adversário. Para ter a noção do feito da equipa de Guardiola, nunca um segundo classificado como o Liverpool desse ano obteve tantos pontos na história de todas as ligas.

Kompany a erguero troféu de campeões de 2018/2019 Foto: REUTERS/Toby Melville

O Manchester City durante estes anos conquistou duas Premier League, duas FA Cup, duas Capital One Cup e duas Community Shield. Na temporada passada, a equipa de Guardiola arrecadou todos os troféus nacionais, conquistando o triplete interno e mais uma supertaça.

A época de Bernardo Silva valeu-lhe a nomeação de 9.º melhor jogador do mundo para a France Football Foto: Global Imagens/Filipe Amorim

Este ano há uma diferença na equipa do Man. City, principalmente nos resultados apresentados. A equipa ocupa o terceiro lugar do campeonato e já leva 14 pontos de atraso para o Liverpool. Apresentam mais de um golo sofrido por encontro, um número inabitual para esta equipa, tendo em conta que na temporada transata sofreu apenas 23 golos no campeonato inteiro e neste já leva 19 em 17 jogos realizados. Já contam com quatro derrotas, igualando as mesmas da última época em menos de metade dos jogos. A diferença para os rivais é abismal e este é o pior arranque dos últimos onze anos de Guardiola, o que remete para a possibilidade do Liverpool ser campeão 29 anos depois. Apesar de disputarem o Mundial de Clubes durante esta semana e ainda tenham aspirações na Liga dos Campeões, o atual campeão europeu certamente irá focar-se na conquista do campeonato, como já referiu o presidente do clube.

O Liverpool levou a melhor no duelo contra os citizens em novembro e aumentou a vantagem pontual Foto: REUTERS/Carl Recine

No confronto direto entre citizens e reds, os últimos levam vantagem graças à vitória por 3-1 no mês passado, sem dar grandes chances ao conjunto de Manchester. A verdade é que a equipa é praticamente a mesma relativamente à época passada e ainda acrescenta reforços de qualidade como Rodri, em evidência no campeonato espanhol, antes de ingressar no inglês, mais João Cancelo, internacional português também em destaque na Juventus. É exagerado falar em fim de ciclo e denegrir a imagem da equipa, porque a filosofia de jogo continua presente, mantêm-se como melhor ataque da prova com 47 golos e a equipa continua dominante - ainda no domingo estendeu o Arsenal no tapete, com uma vitória categórica no Emirates Stadium por três bolas a zero. A realidade é que se nota inconsistência nos resultados, possivelmente explicada pela instabilidade no setor defensivo.

Problemas defensivos

John Stones juntou-se a Laporte no lote de defesas lesionados Foto: EPA/Peter Powell

Vincent Kompany abandonou o Manchester City no final da última época, o que deixou a equipa com apenas três defesas centrais: Aymeric Laporte, Nicolás Otamendi e John Stones. Laporte, um dos intocáveis de Guardiola, lesionou-se no início da temporada, o que obrigou o técnico espanhol a alterar a dupla de centrais inúmeras vezes, adaptando a maior parte delas o médio Fernandinho à posição. Desde a lesão de Laporte, Stones e Otamendi alinharam juntos por uma vez, Stones com Fernandinho seis vezes, Otamendi com Fernandinho cinco vezes e Fernandinho e Rodri (dois médios a atuar como defesas) por uma vez.

Nota-se insegurança por parte do técnico em não compor a linha defensiva pretendida. Guardiola ao colocar sistematicamente Fernandinho a defesa central ou não confia totalmente nos centrais disponíveis, ou considera Rodri como imprescindível e não quer abdicar de Fernandinho, colocando-o noutra posição.

Benjamin Mendy foi apenas titular por 19 vezes em jogos da liga desde a chegada a Manchester, devido a lesões Foto: REUTERS/Hannah McKay

A lateral esquerda também apresenta instabilidade. Guardiola conta com Benjamin Mendy, Oleksandr Zinchenko, Angeliño e ainda João Cancelo que pode fazer a posição, e não tem um titular definido. Zinchenko parecia o mais capaz de realizar as funções, embora uma lesão tivesse afastado durante algum tempo do relvado, estando agora recuperado. Na partida contra o Manchester United, Guardiola tinha Cancelo e Mendy no banco e juntos custaram aproximadamente 120 milhões. A opção foi Angeliño, uma decisão contestada pelos adeptos a um nível geral.

O fim da era David Silva

David Silva soma um total de 415 jogos com a camisola dos citizens Foto: EPA/Peter Powell

É certo que o médio espanhol vai abandonar o clube no final desta época. Aos 33 anos, ainda se assume como uma das principais figuras da equipa e os adeptos temem que depois de terem perdido o capitão, e mais do que isso, um líder, como Kompany, nesta temporada, possa acontecer o mesmo agora com o espanhol e a equipa ressentir essa diferença psicológica.

David Silva pode não ser caso único

Pep Guardiola com o adjunto Mikel Arteta Foto: REUTERS/Jason Cairnduff

As notícias indicam que Mikel Arteta, adjunto de Pep Guardiola, poderá estar de saída do clube, após o despedimento de Unai Emery, pois fala-se que o médio e lenda dos 'gunners' possa ser o novo treinador da equipa. Como relata a imprensa inglesa, o CEO do Arsenal foi visto a sair de casa de Arteta no domingo à noite, horas depois da partida entre ambas as equipas.

Liga dos Campeões é a salvação

O Manchester City arrecadou 14 pontos nos seis jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões Foto: REUTERS/Denis Balibouse

As expectativas do clube centram-se agora na Liga dos Campeões, na qual o Manchester City terminou o grupo em 1.º lugar e vai defrontar o Real Madrid nos oitavos-de-final da prova. Tendo em conta que a situação no campeonato é dificilmente reversível, o sucesso europeu continua a ser um objetivo, falhado nas últimas épocas, já com uma passagem pelas meias-finais.