As revelações do Campeonato Portugal

Rui Almeida Santos Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira fase do Campeonato de Portugal reforçou a natureza de uma prova promotora de oportunidades, com muitos jovens a aproveitarem o palco que lhes é dado para atraírem a atenção de pretendentes de outros patamares. Basta que lhe abram as portas.

Em janeiro, o avançado Ricardo Matos saltou do Olhanense para o Portimonense, da Liga, mostrando que a qualidade é reconhecida seja qual for o escalão. Sobram vários outros exemplos, que também espreitam a oportunidade. O JN reuniu alguns dos jovens talentos.

Bruno Silva - Vilaverdense

É o homem dos golaços da equipa que detém o melhor ataque do Campeonato de Portugal. Autor de nove dos 40 golos do Vilaverdense na Série A, alia técnica apurada a uma potência física assinalável.

Bruno Guimarães - Amarante

Bruno Guimarães é o goleador do Amarante Foto: Amarante F. C.

PUB

Melhor marcador da Série B, com nove remates certeiros, Guima tem tido uma relação de grande intimidade com os golos, ao longo da carreira. Aos 23 anos, é a referência ofensiva do Amarante.

Diogo Ramalho - Leça F. C.

Luís Pinto, treinador do Leça, fê-lo avançar uns metros no terreno e o médio tem correspondido com boas exibições e golos. Dono de um remate forte, o jovem, de 22 anos, dá dinâmica ao jogo dos leceiros.

Edu Souza - V. Sernache

O jovem, de 21 anos, marcou seis golos e fez duas assistências na Série D. Cerebral, evoluído tecnicamente e dono de um remate forte, o médio vai chamando a atenção de clubes de outros patamares.

Ruben Araújo - Belenenses

É o artilheiro do Campeonato de Portugal, com 13 golos, e até de bicicleta já marcou, esta época. É autor de mais de metade de todos os golos do Belenenses na Série E (25), um registo que fala por si.

Xavier Venâncio - Olhanense

Cedido pela Académica, o médio, de 22 anos, tem aproveitado o espaço que encontrou no Campeonato de Portugal para validar toda a sua qualidade. Dono da camisola 10, apontou cinco golos na Série F.