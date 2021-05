AS Roma anuncia contratação de José Mourinho

Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho vai ser o treinador da AS Roma na próxima época, anunciou, esta terça-feira, o clube italiano.





L"#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B - AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

O treinador vai render o compatriota Paulo Fonseca aos comandos do atual sétimo classificado da Liga italiana de futebol.

Mourinho, que recentemente abandonou o comando técnico dos ingleses do Tottenham, regressa assim a Itália, onde treinou o Inter de Milão entre 2008 e 2010 e no qual conquistou a sua segunda Liga dos Campeões (2010), depois de ter conquistado a prova em 2004 pelo F.C. Porto.

Paulo Fonseca vai abandonar o clube romano no final da presente temporada.

Mourinho quer "construir caminho de vitórias"

Agradeço à família Friedkin por me escolher para liderar este grande clube e por me tornar parte de sua visão. Depois de discutir com os proprietários e com Tiago Pinto [diretor desportivo], percebi imediatamente o quão grande é a ambição deste clube", escreveu Mourinho num post publicado no Instagram. "Essa aspiração e esse impulso são os mesmos que sempre me motivaram e, juntos, queremos construir um caminho de vitórias nos próximos anos".

PUB

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

O ex-técnico do Tottenham referiu ainda a "Incrível paixão dos adeptos" da Roma e desejou ainda boa sorte a Paulo Fonseca.