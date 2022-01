AS Roma de Mourinho à procura de defesa e médio com olho no Dragão

Susana Silva Hoje às 21:11 Facebook

Com a janela de inverno aberta até 31 de janeiro, as equipas aceleram na contratação de reforços para o resto da época. A AS Roma, de José Mourinho, anda à procura de um lateral direito e de um médio e no plantel do F. C. Porto pode estar um desses jogadores.

AS Roma: Embora o lateral direito João Mário, do F. C. Porto, tenha sido apontado pela imprensa transalpina à equipa orientada por José Mourinho, segundo avança o jornal "Il Messaggero", por sugestão do empresário Jorge Mendes, esta quarta-feira, o treinador português confirmou a vontade dos romanos contratarem um jogador para essa posição, no entanto, o nome apontado é outro: o inglês Ainsley Maitland-Niles, 24 anos, do Arsenal.

"Ele ainda não é nosso jogador. Falarei sem problemas quando for oficial, o que posso dizer agora é que cresceu perto de mim, no Arsenal, enquanto eu estive no Chelsea, no Manchester United e no Tottenham", avançou Mourinho, continuando: "Precisamos de um lateral-direito, o diretor [Tiago Pinto] e o clube estão a trabalhar nesse processo, à procura de um jogador que possa chegar por empréstimo. No Arsenal, o titular é Tomiyasu e ainda têm Cédric e Chambers. É verdade que estamos a tentar contratá-lo, mas vamos ver".