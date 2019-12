AS Roma de Paulo Fonseca derrota Fiorentina

Ontem às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, venceu, esta sexta-feira, a Fiorentina, em Florença, por 4-1, em jogo da 17.ª jornada da Liga italiana, consolidando o quarto lugar.

A equipa romana marcou dois golos no espaço de dois minutos, aos 19 e 21, pelo internacional bósnio Edin Dzeko e pelo internacional sérvio Aleksandar Kolarov, mas a Fiorentina reentrou na discussão do resultado aos 34, quando o médio croata Milan Badelj reduziu para 2-1.

No entanto, a equipa de Paulo Fonseca acabaria por dar o "xeque-mate" no último quarto de hora, com Lorenzo Pellegrini a ampliar a vantagem, aos 73 minutos, e o jovem Nicolo Zaniolo a fechar o resultado, aos 88.

Com este triunfo, a Roma consolidou o quarto lugar, com 35 pontos, mais seis do que o mais direto perseguidor, o Cagliari, quinto classificado, com 29, que entra em ação este sábado, em Udine, perante a Udinese. A Serie A é liderada pela Juventus, com 42 pontos.