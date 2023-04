AS Roma despede o CEO após acusações de fraude

JN Hoje às 20:59, atualizado às 22:14 Facebook

A AS Roma informou, esta segunda-feira, que o CEO do clube, Pietro Berardi, foi despedido "com efeitos imediatos". A decisão surge duas semanas depois do início de uma investigação do Ministério Público devido a eventuais irregularidades relacionadas com transferências de jogadores.

"A AS Roma informa que os órgãos sociais competentes tomaram a decisão de pôr termo, com efeitos imediatos, a todas as relações entre Pietro Berardi, o clube e as sociedades pertencentes ao grupo. O clube deseja a Pietro tudo de bom nos seus futuros projetos", pode ler-se em comunicado publicado pelo clube italiano treinado por José Mourinho.

A AS Roma segue atualmente na terceira posição da Serie A, a cinco da Lazio, segunda classificada, e com mais dois pontos que o AC Milan, de Rafael Leão.