AS Roma empata na receção ao Atalanta

A AS Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, não foi esta quinta-feira além de um empate a uma bola na receção ao Atalanta, em jogo da 32.ª jornada da Liga italiana.

Os visitantes colocaram-se na frente do marcador aos 26 minutos, pelo médio ucraniano Ruslan Malinovsky.

Já a jogar contra dez, a equipa "giallorosso" chegou à igualdade, aos 75 minutos, pelo médio italiano Bryan Cristante. Aos 90 minutos, os romanos também ficaram reduzidos a 10 após a expulsão de Roger Ibanez, que viu dosi amarelos seguidos.

Com este desfecho, a AS Roma permaneceu na sétima posição, enquanto o adversário da ronda manteve o terceiro lugar, desperdiçando a oportunidade de ultrapassar o segundo AC Milan.

No outro encontro do dia, o Nápoles, do português Mário rui, que não saiu do banco, goleou a Lazio, por 5-2. Os napolitados chegaram a uma vantagem de quatro golos, por Lorenzo Insigne (7, de penálti, e 53), Matteo Politano (12) e Dries Mertens (65).

O conjunto romano reduziu para 4-2, no espaço de quatro minutos, fruto dos golos de Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Contudo, os da casa voltaram a aumentar a vantagem (80), por Victor Osimhen.

Apesar do triunfo, o Nápoles continua na quinta posição, a 13 pontos do líder Inter de Milão, aumentando para cinco a distância para a Lazio, sexta.