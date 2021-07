AS Roma recebe Belenenses no Algarve

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

A AS Roma, orientada por José Mourinho, agendou outro encontro particular no Algarve, desta feita frente ao Belenenses SAD, no dia 4 de agosto.

A partida, agendada para as 11 horas, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, será o derradeiro teste da equipa de Petit antes de iniciar o campeonato na visita ao F. C. Porto, a 8 de agosto, às 18 horas, já depois da eliminação na primeira fase da Taça da Liga, aos pés do Mafra.

Na pré-época, os azuis defrontaram o Sporting duas vezes (derrotas por 1-0 e 2-1), o Benfica (empate 0-0), a Académica (vitória por 2-1) e o Estoril (desaire por 1-0).

Já a Roma de Mourinho, que também contratou recentemente o guarda-redes luso Rui Patrício, efetua o segundo jogo diante de equipas portuguesas, depois do empate com o F. C. Porto, por 1-1, na quarta-feira, no mesmo local, com golos de Gianluca Mancini para os "giallorossi", aos 56 minutos, e de Vítor Ferreira para os dragões, aos 89.