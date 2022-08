As superstições de Bruno Fernandes: "Entro sempre com o pé esquerdo"

JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Entrar em campo com o pé esquerdo e não falar com nenhum companheiro de equipa nas viagens de autocarro fazem parte da lista de superstições de Bruno Fernandes.

O médio, de 27 anos, confessou, ao site do Manchester United, que tem alguns rituais que cumpre religiosamente antes de cada partida.

"Entro sempre no relvado com o pé esquerdo. Acredito que pode ajudar de alguma maneira", revelou Bruno Fernandes, que tem por hábito, ainda, "não falar com ninguém no autocarro".

O internacional português vive uma fase positiva no United, depois de ter decidido, a passe de Diogo Dalot, o jogo do último fim de semana, diante do Southampton (1-0).

Depois de um início para esquecer, com derrotas diante de Brighton (2-1) e Brentford (4-0) nas duas primeiras jornadas da Premier League, o Manchester United está em franca recuperação, tendo batido o Liverpool (2-1) e o Southampton (1-0) nas rondas seguintes.

Na próxima quinta-feira, os "red devils" visitam o reduto do Leicester. O jogo tem início às 20 horas.