As tropelias de Bale no banco de suplentes do Real Madrid

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:15

Nos últimos tempos, Gareth Bale tem protagonizado momentos caricatos no Real Madrid. Depois do episódio da bandeira do País de Gales, o avançado captou a atenção no banco de suplentes.

No último jogo do Real Madrid frente ao Granada, Bale fez um gesto a dar a entender que estava a ver algo de binóculos. Seria o Barcelona? O Real Madrid tem quatro pontos de vantagem para o rival e está a apenas dois de se sagrar campeão nacional.

Bale no último encontro frente ao Alavés Foto: EPA/JUANJO MARTIN

Mas já antes, contra o Alavés, Bale teve uma "crise de sono" devido à quantidade de tempo que passou no banco e decidiu colocar a máscara nos olhos e fingir que estava a dormir.

Esta já não é a primeira vez que Bale protagoniza momentos caricatos. No final do último jogo do País de Gales, frente à Hungria, o jogador mostrou uma bandeira que dizia "Gales, Golf, Madrid. Por essa ordem", causando polémica por dar a entender que o Real não é uma prioridade da sua vida.

Apesar do treinador Zidane desmentir problemas com o jogador, Bale foi suplente em nove dos últimos 11 jogos, algo que nunca aconteceu ao galês desde que chegou à capital espanhola.