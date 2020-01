As últimas palavras de Paulo Gonçalves aos amigos de Gemeses

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Gemeses, 13 de janeiro. O sino dá cinco badaladas e a noite começa a cair. Nesta pacata freguesia do concelho de Esposende, com mil e poucos habitantes, a impaciência e tristeza pairam no ar.

Pelo menos desde que as más notícias chegaram. Era domingo, o segundo de 2020, e José ligou o aparelho de rádio, como costume, pelas nove da manhã. O que esperava ouvir era o programa de uma hora, com as notícias. Mas desta vez foi diferente. "Pensei que estava a ter um sonho. Ou melhor, um pesadelo", disse. Ainda está por contar a quantidade de chamadas telefónicas que fez após aquele momento. Uns estavam a saber pela primeira vez. Os outros, confirmavam que ouviram o mesmo: Paulo Gonçalves tinha falecido na sétima etapa do Dakar 2020.