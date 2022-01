Ashleigh Barty apura-se pela segunda vez para as "meias" do Open da Austrália

JN/Agências Hoje às 09:48 Facebook

A tenista australiana Ashleigh Barty qualificou-se, esta terça-feira, pela segunda vez para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro torneio do "Grand Slam" da temporada, ao vencer a norte-americana Jessica Pegula.

A líder do "ranking" mundial precisou de apenas 63 minutos para vencer a norte-americana, 21.ª da hierarquia, por 6-2, 6-0, repetindo o feito de 2020, único ano em que atingiu as meias-finais em Melbourne.

Já vencedora de dois "majors" - Roland Garros em 2019 e Wimbledon em 2021 -, Barty vai agora defrontar a norte-americana Madison Keys, 51.ª do mundo, que eliminou a checa Barbora Krejcikova, quarta pré-designada, por 6-3, 6-2.