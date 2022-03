Assaltantes terão levado milhares de euros da mansão dos Beckham

Homem mascarado entrou de madrugada na residência, com três membros da família no interior, incluindo o antigo futebolista. Não há registo de violência física

A imprensa britânica revela, nesta quinta-feira, que a mansão da família Beckham, em Londres, foi assaltada. Os ladrões terão levado da casa o equivalente a vários milhares de euros.

Foi Cruz Beckham, de 17 anos, filho do antigo futebolista inglês, a aperceber-se do sucedido, quando voltou a casa, após ter estado à noite numa festa com amigos. O menor deu o alerta aos pais, que depois contactaram as autoridades policiais.

O casal, David e Victoria Beckham, e a filha Harper, de 10 anos, estavam no interior da casa quando um homem mascarado entrou na mansão. O casal estava a dormir num quarto do primeiro andar e não se deu conta do assalto.

"Infelizmente, os Beckhams foram vítimas de ladrões bastante profissionais que atuam na região. Mas, felizmente, os criminosos só conseguiram chegar a um quarto antes de fugirem", disse uma fonte próxima da família ao jornal "The Sun".

De acordo com a Imprensa inglesa, David Beckham, de 46 anos, telefonou para a polícia, enquanto tentava encontrar, sem sucesso, o assaltante pela casa, com o auxílio do filho. Ao mesmo tempo, Victoria e a filha aguardaram a chegada das autoridades.

A mansão, situada em Holland Park, na zona oeste de Londres, está avaliada em 47 milhões de euros.

O jornal "Daily Mail" adiantou que, na mesma noite, houve mais roubos no bairro onde mora a família do antigo craque inglês.

O assaltante terá levado o equivalente a milhares de euros em bens da família, designadamente em peças de design e outros bens. Mas não se registaram danos físicos.