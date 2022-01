Assalto dos Spurs por Díaz deixa reds em alerta

Liverpool continua interessado no extremo colombiano dos dragões, bem como o Manchester United. F. C. Porto tem atleta seguro por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e não aceita qualquer oferta abaixo dos 60 milhões de euros.

É um tema que, muito provavelmente, se vai arrastar até à próxima segunda-feira, dia em que fecha a janela de transferências de janeiro. O Tottenham continua interessado na contratação de Luis Díaz e já sabe que os 45 milhões de euros não são suficientes para convencer o F. C. Porto a libertar, de imediato, o extremo colombiano. A ofensiva dos spurs deixou em alerta Liverpool e Manchester United que há muito seguem as qualidades do melhor marcador dos dragões em 2021/22.

Com a rede de segurança de uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros a proteger Luis Díaz, a SAD portista não aceita qualquer oferta abaixo dos 60M€ para libertar o atleta, considerado absolutamente fundamental na equipa de Sérgio Conceição e na luta pelo título e pela Liga Europa. O certo é que a ofensiva do Tottenham fez soar o alarme em mais duas equipas da Premier League, com a Imprensa inglesa a garantir que Liverpool e Manchester United continuam muito atentos ao jogador e que podem fazer uma proposta até à data limite das inscrições.