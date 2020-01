Assédio a Gedson assumido e cedências aliviam plantéis

João Faria Hoje às 21:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Gedson Fernandes pode ser o próximo grande negócio do Benfica. Em Inglaterra, David Moyes, técnico do West Ham, assumiu o interesse no médio dos encarnados. O dia serviu ainda para o Espanyol oficializar a contratação de Raúl de Tomás e para alguns plantéis cederem jogadores pouco utilizados, na mira de arranjar vagas, para novas aquisições. Entretanto, com o futuro por definir, o internacional Ricardo Quaresma fez um esclarecimento, sobre as notícias que o dão como alvo do futebol argentino.

Benfica: O treinador do West Ham, David Moyes, assumiu o interesse na contratação do médio Gedson Fernandes, considerando que o futebolista internacional português "é um jovem com potencial"."É um jogador sobre o qual temos falado", afirmou o técnico. O médio, de 21 anos, tem sido associado a alguns clubes da 'Premier League', como West Ham, Chelsea e Manchester United.

Desportivo das Aves: O clube do concelho de Santo Tirso anunciou a contratação do avançado Marius, que chega por empréstimo do F. C. Porto. O ponta de lança, de 21 anos, é cedido até ao final da presente época desportiva, sem opção de compra.

Rio Ave: O treinador Carlos Carvalhal confirmou a existência de sondagens de outros clubes para ser contratado, mas disse ter redirecionado as conversações para o presidente do clube de Vila do Conde. Com contrato até ao final da temporada, Carvalhal tem sido, nos últimos dias, associado ao interesse do Bragantino, clube que vai disputar este ano a 'Série A' do Brasil, mas vincou que esse dossier "não é da responsabilidade" dele.

Famalicão: O internacional senegalês Racine Coly é a mais recente aquisição do clube minhoto. O defesa esquerdo, de 24 anos, atuava no Nice, clube pelo qual somou 10 jogos na corrente edição da Liga Francesa. "Fiquei muito agradado com o desafio lançado pelo FC Famalicão. É um clube que está a destacar-se no futebol português e que tem permitido aos jovens jogadores mostrar as suas qualidades", frisou o lateral, citado pelas redes sociais do clube famalicense.

Gil Vicente: O médio colombiano Juan Villa foi emprestado pelo clube de Barcelos ao Fafe, do Campeonato de Portugal, até ao final da época. O futebolista, de 20 anos, somou apenas 98 minutos e um golo na primeira metade de 2019/20, repartidos entre campeonato e Taça da Liga.

Académica: O clube de Coimbra, que milita na LigaPro, rescindiu contrato com os jogadores brasileiros Romário de Souza e Matheus Mancini, que tinham sido contratados no início da época. Em comunicado, a direção liderada por Pedro Roxo salientou que as rescisões foram efetuadas por "mútuo acordo". O central Mancini, que veio do Atlético Mineiro, não somou qualquer minuto durante a época, enquanto o avançado Romário, proveniente do Americano, jogou 18 minutos na LigaPro.

Leixões: A SAD da equipa da LigaPro chegou a acordo com o avançado João Rodrigues 'Tarzan' para rescindir contrato. Com participação em 13 jogos da equipa orientada por Carlos Pinto na corrente época, o jogador contratado em 2017/18 ao Caldas, do Campeonato de Portugal, apenas apontou um golo, acabando na reabertura do mercado por ser dispensado.

Espanyol: Raúl de Tomás foi apresentado como jogador do clube catalão. "Não quero pensar no passado e assumo com responsabilidade que sou um futebolista importante no atual plantel", disse o avançado espanhol. Entretanto, o Benfica confirmou, à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários ter vendido Raúl de Tomás, por 20 milhões de euros.

Liverpool: Os campeões europeus e mundiais oficializaram a saída definitiva do brasileiro Allan para o Atético Mineiro. O médio, de 22 anos, chegou a Inglaterra em 2015, mas andou sempre emprestado, tendo na última temporada atuado no Fluminense.

Kasimpasa. Ricardo Quaresma recorreu às redes sociais para negar as informações vindas da América do Sul, assegurando que o empresário Oscar Diaz não o representa. O internacional português, de 36 anos, foi associado a Boca Juniors e River Plate, dois clubes argentinos.