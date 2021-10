Assédio no futebol feminino: "Se quisesse alguma coisa, tinha de dar outra em troca"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 09:17 Facebook

O JN conta-lhe casos de treinadores e dirigentes que assediaram jogadoras. Uma atleta foi agredida.

Ao longo da carreira como jogadora de futebol, há um episódio que Raquel Sampaio nunca se esquece: "Havia um treinador que não estava ali apenas para treinar e assediava algumas jogadoras através de mensagens ou comentários. A equipa fez queixa à Direção e ele foi afastado". Este é apenas um exemplo de como o futebol feminino ainda continua a ser um mundo difícil para as mulheres, onde crescem muros de silêncio e impera o medo.

Hoje, Raquel Sampaio é agente de futebolistas. Para trás, ficou uma carreira no Estoril como diretora de Marketing e no Sporting como diretora do futebol feminino. Dentro do campo, guarda boas histórias, fora dele a realidade nem sempre foi cor de rosa: foram vários os casos de assédio sexual que tomou conhecimento. "Nós, mulheres, ainda somos algo vulneráveis e temos medo de falar das coisas. Se o caso vier a ser exposto publicamente, a jogadora pode ser afastada ou ignorada. Depois, há treinadores com ligações à Direção e têm as costas quentes", disse ao JN.