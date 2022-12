Assembleia da República aprovou voto de pesar pela morte de Fernando Gomes

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do ex-futebolista internacional português Fernando Gomes, no passado sábado, aos 66 anos, recordando uma "figura maior do futebol" nacional.

No texto do voto de pesar, apresentado pelo PS, lê-se que "Fernando Gomes foi um dos maiores futebolistas da história do futebol português, tendo uma carreira recheada de êxitos e recordes ao serviço dos clubes que representou, bem como da seleção portuguesa".

Entre os dados biográficos que constam no voto de pesar é designadamente destacado que "Fernando Gomes foi o melhor marcador da história do Futebol Clube do Porto, oficialmente com 355 golos, tendo sido por seis vezes o melhor marcador do campeonato português".

PUB

"Conquistou, entre outros, cinco títulos de campeão nacional. Foi por duas vezes o melhor marcador da Europa, recebendo a Bota de Ouro em 1983 e 1985, assumindo desde então a carinhosa alcunha de 'bibota'", lê-se no texto.

O voto de pesar refere também que, ao serviço do Futebol Clube do Porto, Fernando Gomes "conquistou ainda a Taça dos Campeões Europeus e a Taça Intercontinental em 1987", a que acresce a conquista da Supertaça Europeia em 1988.